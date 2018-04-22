21:00 22 апреля | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" может стать чемпионом 30 апреля

Воскресенье. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 0:0. Лидер чемпионата снова не смог победить на своем поле, но сделал еще один маленький шаг к цели. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Воскресенье. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 0:0. Лидер чемпионата снова не смог победить на своем поле, но сделал еще один маленький шаг к цели. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Команда Юрия Семина может стать чемпионом России в 28-м туре.

Для этого:

"Локомотив" должен набрать 60 очков, 30 апреля победив в гостях "Краснодар"

"Спартак" должен потерять очки в матче с "Ахматом" (игра – 23 апреля в Москве) или "Амкаром" (29 апреля в Перми)

или

"Локомотив" должен набрать 58 очков, сыграв вничью в гостях с "Краснодаром"

"Зенит" и ЦСКА должны сыграть вничью в их матче в Санкт-Петербурге (игра – 29 апреля)

"Спартак" должен набрать в матчах с "Ахматом" и "Амкаром" не более двух очков

Первая пятерка чемпионата России после матчей 27-го тура в воскресенье
1. "Локомотив" – 57 очков (27 матчей)
2. ЦСКА – 51 (27)
3. "Спартак" – 50 (26)
4. "Зенит" – 49 (27)
5. "Краснодар" – 47 (27)

Турнирная таблица, календарь и результаты чемпионата России – здесь

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (23)
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jeltaagazetenka

галицкий рад за сумму уступить

22:52 22 апреля

Wgadan

Ну вот, вновь спартак чемпиен, а то понимашь приуныли чего-то:)

22:45 22 апреля

sergei.skv

А МОЖЕТ И НЕ СТАТЬ ЛОКОМОТИВ ЧЕМПИОНОМ !

22:20 22 апреля

Мишико5

да, уже..... матчи будут сложными - все три. причем все три - вполне любой результат может быть...... хм..... я за локомотив..... но все же..... несколько сезонов назад за три тура до конца кажется тоже лидировали.... не наступать бы на грабли..... можно обыграть и краснодар с Тулой в гостях, и зенит дома..... но все три команды - вполне могут и победить наших.... ну, что же..... завтра болеем за грозненцев, затем за зенитовцев, что сыграют в ничью..... хотя если не локомотив, то пусть будет спартак

21:47 22 апреля

redgy

Вот будет эпик, если Локо 3 матча сольет, а цска, спартак и зенит все равно их не обойдут).

21:45 22 апреля

Berkut-7

Вот будет эпик, если Локо 3 матча сольёт , а цска все выиграет и станет чемпионом, тогда, как сказал однажды Черданцев " Я сейчас вообще всё закончу" ))

21:38 22 апреля

Константин Эдуардович

...а может не стать 13 мая:)))

21:37 22 апреля

Unsafed

Ааахахаха, да Локо с Краснодаром и Зенитом хоть бы очко взять!

21:35 22 апреля

Адекват

Календарь у Локо конечно аховый... 2 лидера + крепкий Арсенал... Надеюсь завтра Кадыров поможет. :) Ну и еще интересно будет обломать Спартак в последнем туре в дерби... Хотя сегодняшняя игра бело-голубых не впечатлила... Может из-за смены часовых поясов не в своей тарелке были... С другой стороны игра забывается, а 3 очка есть 3 очка... :)

21:35 22 апреля

гаттузо туп

А могут девки и не стать чемпионами.Вааще не стать..)

21:31 22 апреля

sergant89

Тухловато играет ЛОКО для будущего чемпиона. Разгром от Атлетико в ту же тему.

21:23 22 апреля

Никто62

Завтра после трех пеналей и удалений Спартак победит точно

21:22 22 апреля

Жорик Вартанов

если бы Спартак обыграл Урал то сейчас по потерянным отставали бы на 1 очко,ска довены

21:22 22 апреля

banzay69

баламошка Локо проиграет Краснодару,Зениту и, возможно, Туле, а Спартак станет чемпионом, с чем всех и поздравляю.---------------------------------------------СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!! С ЧЕМ И ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

21:21 22 апреля

echo2011

"Локо" может стать чемпионом,если А) "Спартак" будет продолжать разбазаривать очки на ровном месте и Б) Если "Локо" с помощью штрафных и пенальти вытянут судьи. По игре "Локо" выигрывать не способен.

21:17 22 апреля

Помор

На прошлой неделе: Локомотив может стать чемпионом в 27 туре. Теперь: Локомотив может стать чемпионом 30 апреля. А 13 мая может быть и такая запись: Локомотив не смог стать чемпионом в 2018 году, третье место и бронза...

21:15 22 апреля

Непорочный как ТИ

тащат за шпалы пипкусят, питерский босс дрезины решил сделать ставку на запасной вариант, раз уж плачини обзенитился...

21:13 22 апреля

баламошка

Локо проиграет Краснодару,Зениту и, возможно, Туле, а Спартак станет чемпионом, с чем всех и поздравляю.

21:13 22 апреля

hattabych

Слишком много допущений.

21:12 22 апреля

Непорочный как ТИ

не говори "гоп", дрезина гнезда сухины!

21:12 22 апреля

Albertozi

какой чемпионом?)))все,мандраж по полной,бронзы им хватит)))

21:09 22 апреля

merniloskut

Морковку девкам!

21:07 22 апреля

Валерий Милан-Монако

хороший юмор))) я говорил ранее) скорее всего Локомотив ожидает бронза и это при самых лучших раскладах

21:06 22 апреля

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