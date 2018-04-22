"Локомотив" может стать чемпионом 30 апреля

Команда Юрия Семина может стать чемпионом России в 28-м туре.
Для этого:
– "Локомотив" должен набрать 60 очков, 30 апреля победив в гостях "Краснодар"
– "Спартак" должен потерять очки в матче с "Ахматом" (игра – 23 апреля в Москве) или "Амкаром" (29 апреля в Перми)
или
– "Локомотив" должен набрать 58 очков, сыграв вничью в гостях с "Краснодаром"
– "Зенит" и ЦСКА должны сыграть вничью в их матче в Санкт-Петербурге (игра – 29 апреля)
– "Спартак" должен набрать в матчах с "Ахматом" и "Амкаром" не более двух очков
Первая пятерка чемпионата России после матчей 27-го тура в воскресенье
1. "Локомотив" – 57 очков (27 матчей)
2. ЦСКА – 51 (27)
3. "Спартак" – 50 (26)
4. "Зенит" – 49 (27)
5. "Краснодар" – 47 (27)
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- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
jeltaagazetenka
галицкий рад за сумму уступить
22:52 22 апреля
Wgadan
Ну вот, вновь спартак чемпиен, а то понимашь приуныли чего-то:)
22:45 22 апреля
sergei.skv
А МОЖЕТ И НЕ СТАТЬ ЛОКОМОТИВ ЧЕМПИОНОМ !
22:20 22 апреля
Мишико5
да, уже..... матчи будут сложными - все три. причем все три - вполне любой результат может быть...... хм..... я за локомотив..... но все же..... несколько сезонов назад за три тура до конца кажется тоже лидировали.... не наступать бы на грабли..... можно обыграть и краснодар с Тулой в гостях, и зенит дома..... но все три команды - вполне могут и победить наших.... ну, что же..... завтра болеем за грозненцев, затем за зенитовцев, что сыграют в ничью..... хотя если не локомотив, то пусть будет спартак
21:47 22 апреля
redgy
Вот будет эпик, если Локо 3 матча сольет, а цска, спартак и зенит все равно их не обойдут).
21:45 22 апреля
Berkut-7
Вот будет эпик, если Локо 3 матча сольёт , а цска все выиграет и станет чемпионом, тогда, как сказал однажды Черданцев " Я сейчас вообще всё закончу" ))
21:38 22 апреля
Константин Эдуардович
...а может не стать 13 мая:)))
21:37 22 апреля
Unsafed
Ааахахаха, да Локо с Краснодаром и Зенитом хоть бы очко взять!
21:35 22 апреля
Адекват
Календарь у Локо конечно аховый... 2 лидера + крепкий Арсенал... Надеюсь завтра Кадыров поможет. :) Ну и еще интересно будет обломать Спартак в последнем туре в дерби... Хотя сегодняшняя игра бело-голубых не впечатлила... Может из-за смены часовых поясов не в своей тарелке были... С другой стороны игра забывается, а 3 очка есть 3 очка... :)
21:35 22 апреля
гаттузо туп
А могут девки и не стать чемпионами.Вааще не стать..)
21:31 22 апреля
sergant89
Тухловато играет ЛОКО для будущего чемпиона. Разгром от Атлетико в ту же тему.
21:23 22 апреля
Никто62
Завтра после трех пеналей и удалений Спартак победит точно
21:22 22 апреля
Жорик Вартанов
если бы Спартак обыграл Урал то сейчас по потерянным отставали бы на 1 очко,ска довены
21:22 22 апреля
banzay69
баламошка Локо проиграет Краснодару,Зениту и, возможно, Туле, а Спартак станет чемпионом, с чем всех и поздравляю.---------------------------------------------СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!! С ЧЕМ И ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
21:21 22 апреля
echo2011
"Локо" может стать чемпионом,если А) "Спартак" будет продолжать разбазаривать очки на ровном месте и Б) Если "Локо" с помощью штрафных и пенальти вытянут судьи. По игре "Локо" выигрывать не способен.
21:17 22 апреля
Помор
На прошлой неделе: Локомотив может стать чемпионом в 27 туре. Теперь: Локомотив может стать чемпионом 30 апреля. А 13 мая может быть и такая запись: Локомотив не смог стать чемпионом в 2018 году, третье место и бронза...
21:15 22 апреля
Непорочный как ТИ
тащат за шпалы пипкусят, питерский босс дрезины решил сделать ставку на запасной вариант, раз уж плачини обзенитился...
21:13 22 апреля
баламошка
Локо проиграет Краснодару,Зениту и, возможно, Туле, а Спартак станет чемпионом, с чем всех и поздравляю.
21:13 22 апреля
hattabych
Слишком много допущений.
21:12 22 апреля
Непорочный как ТИ
не говори "гоп", дрезина гнезда сухины!
21:12 22 апреля
Albertozi
какой чемпионом?)))все,мандраж по полной,бронзы им хватит)))
21:09 22 апреля
merniloskut
Морковку девкам!
21:07 22 апреля
Валерий Милан-Монако
хороший юмор))) я говорил ранее) скорее всего Локомотив ожидает бронза и это при самых лучших раскладах
21:06 22 апреля