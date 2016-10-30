Леонид Рапопорт: "Матч "Урал" - "Терек" не мог быть договорным"

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт убежден, что матч 12-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Тереком" (1:4) не мог носить договорного характера. На протяжении всего матча коэффициенты у букмекеров на этот матч странно колебались.

– Я знаю Григория Викторовича Иванова, президента "Урала", и знаю, что этого не могло быть, - цитирует ТАСС Рапопорта. - За игрой я следил удаленно, но знаю, что из четырех мячей "Урал" сам себе "привез" три. Но при этом мне сложно говорить о качестве игры. Тем не менее, мы будем разбираться.