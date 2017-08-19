Курбан Бердыев: "Жонатас уходит, "Рубин" потеряет еще много игроков"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (6:0) заявил, что завтра нападающий команды Жонатас пройдет медобследование для другой команды. Специалист отметил непростую финансовую ситуацию в клубе.
– Неплохо провели первые 20-30 минут, – сказал Бердыев. – Хорошо, что много забили. Дальше будет легче.
– Какова ситуация с Жонатасом?
– Вы знаете нашу финансовую ситуацию. Завтра он улетает на медобследование. Думаю, что мы потеряем еще многих игроков. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Гелендваген Бердыева
ВОПРЕКИ: Думаю так же, хуже не будет. Навас конечно нужен, а Бухаров очевидно уже не тот.
22:44
Вопреки
Человек за футбол.... Поменьше желчи, уважаемый - я выше все объяснил... ФФП
22:42
Гелендваген Бердыева
Этот привет прежнему руководству ...до одного места!, Будто ничего не было, для меня это очевидно, сколько же денег было потрачено на игроков, пиар, сборы, зарплату и премиальные?????
22:41
Вопреки
P.S пардон - ФФП, конечно же
22:41
Вопреки
Самарец... Чтобы играть в Европе, "Рубину" нужно сниматься с контроля УЕФА по ФПП, ситуацию по которому прежнее руководство клуба сильно усугубило, купив сбитых летчиков на 40 млн. и НИКОГО не продав. Не сойдется дебет с кредитом к следующему году (срок снятия контроля), казанцев просто лишат права участвовать в ЕК ... и тогда не будет смысла бодаться в ЧР за ЕК, коль придется уступать это место другой команде. Вот и вся причина распродажи миллионеров с окладами в 2,5-3 лимона. Но думаю, хуже не будет - придет Бухаров и, надеемся, Навас (дай бог здоровья его отцу) и все будет в ажуре.
22:40
человек за футбол
а что в Казани вдруг стало плохо с деньгами....? в Ростове это вас не смущало чудотворец...там ребята без зарплат всех драли и не только в России. Помни разграбленный Ростов.
22:40
Паснаход
По ходу на остальных спроса нет, либо суммы мизерные. Привет прежнему руководству! Невероятно жаль...
22:32
самарец
дипломат Бердыев
22:27
Паснаход
Ну вот и теряйте! Испанский сброд, Сонг, Лестьенн! С чего Жонатас-то? Приехали. Бред, Бекиич, уж прости!
22:25
Гелендваген Бердыева
Это означает результат той политики, которую проводил предыдущий главный менеджер клуба.
22:22