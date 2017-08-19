Курбан Бердыев: "Жонатас уходит, "Рубин" потеряет еще много игроков"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (6:0) заявил, что завтра нападающий команды Жонатас пройдет медобследование для другой команды. Специалист отметил непростую финансовую ситуацию в клубе.

– Неплохо провели первые 20-30 минут, – сказал Бердыев. – Хорошо, что много забили. Дальше будет легче.

– Какова ситуация с Жонатасом?

– Вы знаете нашу финансовую ситуацию. Завтра он улетает на медобследование. Думаю, что мы потеряем еще многих игроков. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Анжи"