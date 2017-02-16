"Крылья" обыграли "Пахтакор" при судействе Карасева

"Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Пахтакор" в контрольном матче. В составе клуба из Самары дебютировал форвард Павел Кудряшов, перешедший из "Томи". Встречу судил российский арбитр ФИФА Сергей Карасев.

Контрольный матч

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - "Пахтакор" (Узбекистан) - 1:0 (0:0)

Гол: Корниленко, 60.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Зотов, 75), Надсон (Божин, 75), Родич (Бато, 75), Башкиров, Зинков (Мияйлович, 70), Корниленко (Чочиев, 75), Паскуато (Садик, 75), Визнович (Кудряшов, 25).