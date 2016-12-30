"Краснодар" объявил об уходе Енджейчика в "Легию"

"Краснодар" и "Легия" согласовали переход защитника Арутра Енджейчика в варшавский клуб, сообщает пресс-служба "быков". Детали этого трансфера пока не раскрываются. Ранее польские СМИ сообщали о том, что "Легия" заплатит за игрока 1 миллион евро, а его контракт будет рассчитан на четыре года.

Енджейчик перешел в "Краснодар" в июне 2013 года из "Легии". В составе команды он провел 92 матч, в которых забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Весной 2016 года защитник выступал за варшавцев на правах аренды.