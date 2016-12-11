16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" может получить за Ахмедова 7 - 8 миллионов евро

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По данным "СЭ", "Краснодар" может расстаться с полузащитником Одилом Ахмедовым за сумму в районе 7 - 8 миллионов евро. Однако на данный момент сделка по переходу 29-летнего игрока в китайский "Шаньдун Лунэн" не завершена, хотя предметный интерес есть.

Отдельно стоит отметить, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе звездного "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе, Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Kirillyurrich

ох уж эта света

17:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

новогодняя распродажа в помоечном магазине?)) скидки, подарки, бонусы!!!)

17:15

Kirillyurrich

ну, этого то заменят, а вот федю...

17:13

FINIX

Ахмедов азиат, так что проблем не вижу

17:11

serzheo

1

17:05

serzheo

Вот с кого нужно брать пример, практически семеро своих. Китай лет через 10-20 изничтожит запад, и заполонит весь мир своими игроками. Кто такой Месси - и не вспомнят.

17:03

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