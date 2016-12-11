"Краснодар" может получить за Ахмедова 7 - 8 миллионов евро

По данным "СЭ", "Краснодар" может расстаться с полузащитником Одилом Ахмедовым за сумму в районе 7 - 8 миллионов евро. Однако на данный момент сделка по переходу 29-летнего игрока в китайский "Шаньдун Лунэн" не завершена, хотя предметный интерес есть.

Отдельно стоит отметить, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе звездного "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе, Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".

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