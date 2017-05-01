"Краснодар" и "Анжи" голов не забили

"Краснодар" и "Анжи" не забили голов в матче 26-го тура премьер-лиги. Отметим, что у "быков" это была последняя домашняя игра в этом чемпионате – оставшиеся четыре встречи краснодарцы проведут в гостях.
"Краснодар" (45 очков) занимает четвертое место, отставая от ЦСКА на 5 баллов и опережая "Ростов" на 3. "Анжи" (29 очков) расположился на 12-й позиции в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
26-й тур
"Краснодар" – "Анжи" (Махачкала) – 0:0
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Вандерсон (Лаборде, 58), Каборе, Газинский, Подберезкин (Жоаузинью, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Кацаев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Прудников (Эззатоллахи, 63), Будковский (Форбс, 11. Долгов, 80).
Предупреждения: Гулиев, 33. Перейра, 53. Яковлев, 60. Мусалов, 65. Торбинский, 82. Юрченко, 90+2.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Березнев, Усачев (оба Ростов-на-Дону).
1 мая. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Малыш из Ростова
King's Bounty IIII А личные встречи уже не важны: у нас сейчас одинаковое число побед (по 11) и если мы сравниваемся по очкам, то у Ростова побед по любому будет больше. Осталось дело за малым: Ростову выиграть оставшиеся игры, а Краснодару хотя бы раз проиграть (поражение в Питере очень даже возможно). Поживем - увидим, в любом случае концовка будет интересная. Удачи всем.
20:28
sproper
Иглрь! Играли хорошо.. Ну где удары в рамку? Я понимаю,что краснодар теперь самая спартаковская команда..ну не проходит система с защитой по новой схеме с гостями.. скорость давай ребятам и бить. бить а не до верного..за бронзу забудем.. су..... дьи всё сделали.. Ростов проблема.. Теперь всё на выезде.. Оренбург очень кусачий.. надо очко..урал.. поздно понял,что он умелый.. надо очко снова.Зенит.... его надо брать... остаётся томск.ростову остались прогулки..всё в наших руках.. вернее твоих
20:21
foreverCSKAforever
Сельдяков страхует питерских от возможного 4-го места. Ладно еще офсайд свистнул, но пенку-то мог поставить. В домашнем матче Зени против Арсенала было все как раз наоборот. И пенальти левейший назначили, и второй гол из офсайда засчитали. Вот и подумай после этого, одинаково ли судятся арбитрами участники РФПЛ или некоторые свистятся одинаковей?
20:17
gofma
Шалимов как тренер - полное г.... Краснодар из бойцоаой команды превратился в клуб - петрушек. При Шалимове, по отстойному зрелищу с краснодаром может конкурировать только зенит Луческу....
20:10
shpasic
такому Краснодару даже Дзюба трёшку положит))
20:09
King's Bounty IIII
Басист Молодцы махачкалинцы! Не очень сильно верил, что они смогут отобрать очки в гостях у Краснодара, и очень рад, что ошибся. Для России было бы лучше, чтобы вместо такого Краснодара в Лиге Европы играл Ростов. ___ Бас, привет. Много судейки у Ростова забрали. Жаль, что по личным уступаем...
20:09
Thomas_Boy
Dymanomashina ___________ Причем тут 0:9 и "Уралан" Шалимова?
20:08
Басист
Молодцы махачкалинцы! Не очень сильно верил, что они смогут отобрать очки в гостях у Краснодара, и очень рад, что ошибся. Для России было бы лучше, чтобы вместо такого Краснодара в Лиге Европы играл Ростов.
20:07
s.petr
Быки полное де.....о ,смотреть противно ,если соперник не ошибётся в обороне ,то ничего и не произойдёт .
20:06
King's Bounty IIII
Ацкий щенок, ау !
20:04
Santehnika23
с такой игрой Краснодару не место в ЛЕ, а Зениту в ЛЧ
20:02
redgy
Шансы Ростову!!! 4 победы при поражении Краснодара в Питере (а остальные 3 игры тоже в гостях..) и ЛЕ в кармане)
20:01
Dymanomashina
Краснодар Шалимова - тот случай, когда тренер, как грузило, висит у команды на ноге. С той командой, что оставил Кононов, надо за Лигу Чемпионов бороться, а они, того и гляди, Ростов вперед пропустят. Сразу Уралан Шалимова и 0:9 вспоминаю...
19:58
fioru
Как долго Галицкий будет терпеть этот "футбол" в исполнении его команды? Это полное предательство его принципов. Такой Краснодар недостоен участия в ЕК на следующий год P.S. Про судейство и комментаторов ТВ лучше не говорить, это не профессионалы, это торгаши
19:55