"Краснодар" и "Анжи" голов не забили

"Краснодар" и "Анжи" не забили голов в матче 26-го тура премьер-лиги. Отметим, что у "быков" это была последняя домашняя игра в этом чемпионате – оставшиеся четыре встречи краснодарцы проведут в гостях.

"Краснодар" (45 очков) занимает четвертое место, отставая от ЦСКА на 5 баллов и опережая "Ростов" на 3. "Анжи" (29 очков) расположился на 12-й позиции в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Краснодар" – "Анжи" (Махачкала) – 0:0

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Вандерсон (Лаборде, 58), Каборе, Газинский, Подберезкин (Жоаузинью, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Кацаев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Прудников (Эззатоллахи, 63), Будковский (Форбс, 11. Долгов, 80).

Предупреждения: Гулиев, 33. Перейра, 53. Яковлев, 60. Мусалов, 65. Торбинский, 82. Юрченко, 90+2.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Березнев, Усачев (оба Ростов-на-Дону).

1 мая. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"