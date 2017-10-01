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20:17 | Футбол — РФПЛ

Кокорин поразил ворота "Анжи". До цели Манчини - 19 мячей


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил ответный мяч в игре 12-го тура чемпионата России против "Анжи" – 1:1. Форвард на 57-й минуте нанес результативный удар головой после подачи с углового.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 90-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 19 мячей. На счету Дзюбы только один гол.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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