Кокорин поразил ворота "Анжи". До цели Манчини - 19 мячей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил ответный мяч в игре 12-го тура чемпионата России против "Анжи" – 1:1. Форвард на 57-й минуте нанес результативный удар головой после подачи с углового.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 90-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 19 мячей. На счету Дзюбы только один гол.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"