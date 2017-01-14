Кирилл Комбаров: "В "Арсенале" с первого дня влился в коллектив"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров, подписавший с клубом контракт на полтора года, отметил, что деньги для него не стоят на первом месте. Игрок, первую часть сезона проведший в "Томи", заметил: в тульской команде он с первого дня влился в коллектив.

– Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, поэтому в приоритете всегда держал футбол, – сказал Комбаров клубной пресс-службе. – Атмосфера в "Арсенале" отличная, тренируемся, начались серьезные нагрузки. Многих ребят в команде знаю, так что с первого дня влился в коллектив.