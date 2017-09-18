Инсайд Игоря Рабинера. В раздевалке после матча с "Тосно" Каррера задался вопросом о "сплаве" игры

Обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2). По данным нашего журналиста, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?". После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки.
Напомним, красно-белые упустили преимущество в два мяча, за четыре минуты до конца матча пропустив дважды. При этом "Тосно" остался вдесятером еще в первом тайме.
Циничный
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) а трусы какого цвета носит карьера есть инсайд??? 01:18 ----------------------------------------------------------- И так понятно - красные труселя! :)
02:02
James Gang
Это не сплав, а реальный уровень игрочишек!
02:00
Странно все это
А в ответ: "Двойные премиальные!!! Тройные"
01:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а трусы какого цвета носит карьера есть инсайд???
01:18