Инсайд Игоря Рабинера. В раздевалке после матча с "Тосно" Каррера задался вопросом о "сплаве" игры

Обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2). По данным нашего журналиста, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?". После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки.

Напомним, красно-белые упустили преимущество в два мяча, за четыре минуты до конца матча пропустив дважды. При этом "Тосно" остался вдесятером еще в первом тайме.

Комментарий Игоря РАБИНЕРА о кризисе красно-белых – здесь