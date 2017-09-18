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01:15 | Футбол — РФПЛ

Инсайд Игоря Рабинера. В раздевалке после матча с "Тосно" Каррера задался вопросом о "сплаве" игры

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Обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2). По данным нашего журналиста, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?". После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки.

Напомним, красно-белые упустили преимущество в два мяча, за четыре минуты до конца матча пропустив дважды. При этом "Тосно" остался вдесятером еще в первом тайме.

Комментарий Игоря РАБИНЕРА о кризисе красно-белых – здесь

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Циничный

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) а трусы какого цвета носит карьера есть инсайд??? 01:18 ----------------------------------------------------------- И так понятно - красные труселя! :)

02:02

James Gang

Это не сплав, а реальный уровень игрочишек!

02:00

Странно все это

А в ответ: "Двойные премиальные!!! Тройные"

01:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а трусы какого цвета носит карьера есть инсайд???

01:18