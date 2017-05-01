Игорь Шалимов: "На какое место рассчитывает "Краснодар"? Как сыграем, столько и наберем"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги против "Анжи" (0:0) заявил, что у его команды не все получилось в атакующих действиях, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Тяжелая игра – мы владели мячом, инициативой, нам надо было создавать моменты, больше обострять, не пропускать контратаки, – подчеркнул Шалимов. – В принципе справились со вторым, у наших ворот не было остроты. В плане созидания – создали мало, мяч ходил медленно, и второй тайм получился не очень хорошим. Замены сделали, не в обвинение игрокам, просто нужна ротация.

– С чем связана замена Классона в перерыве?

– Это было по игре. В перерыве мы выбирали между заменами Классона и Вандерсона, и решили, что на позиции Виктора нам нужен полузащитник. Фактически до этого мы играли в 3 форварда. Говорить, правильно или неправильно это сделано, уже поздно. Но заменили, учитывая, что 3 дня назад играли на искусственном поле.

– Осталось 4 игры на выезде. На какое место в турнирной таблице в итоге рассчитываете?

– Мы идем от игры к игре. Настрой такой же – надо восстановить ребят, следующий матч опять на искусственном поле. А какое место – как сыграем, столько и наберем. Сейчас нечего планировать.

– Согласитесь, что некоторые проблемы в созидании вызваны тем, что игроки не дорабатывали без мяча?

– Это всегда так. Адресатов должно быть больше. Если нет адреса, игра быстро не получается. Мы об этом говорим, тренируем. Надо это искать, делать это быстро. Почему не получалось? День такой, наверно. Посмотрим. Потому что вот так. (Улыбается.)

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"