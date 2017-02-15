Хавбек сборной Болгарии перешел в "Арсенал"

"Арсенал" подписал контракт с полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым, информирует официальный сайт тульского клуба. Контракт с 27-летним игроком подписан по системе "1,5+1". На счету Александрова 18 матчей и три забитых мяча в сборной Болгарии.

27-летний вингер начинал карьеру в академии софийского ЦСКА, откуда в 19 лет перешел в дортмундскую "Боруссию". В 2011 году, транзитом через болгарский клуб "Академик", Александров перешел в "Лудогорец". За четыре сезона в составе "орлов" крайний полузащитник выиграл четыре чемпионских титула и стал двукратным обладателем Кубка Болгарии.

С варшавской "Легией" Станислава Черчесова хавбек в сезоне-2015/16 оформил дубль, выиграв Кубок и чемпионат Польши.