Ефремов забил первый гол "Оренбурга" в премьер-лиге

Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Рубином". На первой добавленной минуте к первому тайму хавбек получил проникающую передачу в штрафной соперника, после первым касанием переправил мяч в ворота Сергея Рыжикова. Отметим, что этот гол стал для уральцев первым в премьер-лиге.
)V(ax
ЦСКА орут. Ну пипец вообще режиссеры трансляции замутили))) Такого дебилизма я еще не встречал.
14:33
)V(ax
Что за левый интершум? Совсем не соответствует ходу игры. Со спартаковского стадиона что ли или ЦСКА?
14:31
П_о_в_а_р
ЧТО С ТЕКСТОВОЙ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мучаюсь, ибо не могу выразить восхищение первым голом Оренбурга в РФПЛ.
14:27
saxo28
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14:16
atilla56
о уже а то я думал 1 забьют спартаку
14:02