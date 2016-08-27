Ефремов забил первый гол "Оренбурга" в премьер-лиге

Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Рубином". На первой добавленной минуте к первому тайму хавбек получил проникающую передачу в штрафной соперника, после первым касанием переправил мяч в ворота Сергея Рыжикова. Отметим, что этот гол стал для уральцев первым в премьер-лиге.

Трансляция матча "Оренбург" - "Рубин"