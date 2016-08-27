13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ефремов забил первый гол "Оренбурга" в премьер-лиге

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Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России с "Рубином". На первой добавленной минуте к первому тайму хавбек получил проникающую передачу в штрафной соперника, после первым касанием переправил мяч в ворота Сергея Рыжикова. Отметим, что этот гол стал для уральцев первым в премьер-лиге.

Трансляция матча "Оренбург" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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)V(ax

ЦСКА орут. Ну пипец вообще режиссеры трансляции замутили))) Такого дебилизма я еще не встречал.

14:33

)V(ax

Что за левый интершум? Совсем не соответствует ходу игры. Со спартаковского стадиона что ли или ЦСКА?

14:31

П_о_в_а_р

ЧТО С ТЕКСТОВОЙ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мучаюсь, ибо не могу выразить восхищение первым голом Оренбурга в РФПЛ.

14:27

saxo28

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

14:16

atilla56

о уже а то я думал 1 забьют спартаку

14:02

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