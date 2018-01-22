Дзюба может перейти в "Арсенал" до конца этой недели

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба в ближайшие дни может оказаться в тульском клубе на правах аренды. На данный момент именно этот вариант наиболее вероятен.
29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в "Ростове" под руководством нынешнего тренера "Арсенала" Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. 27 января "Зенит-2" улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается "Арсенал". Возможно, на февральский сбор "оружейников" в ту же страну и отправится Дзюба.
Второй сценарий продолжения карьеры Артема – "Краснодар", но переход в этот клуб увязан с возможным трансфером лидера "быков" Федора Смолова. Судя по тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность прихода Дзюбы в команду Игоря Шалимова невелика. (Сергей ЕГОРОВ)
Опрос
- Ростов
- Артем Дзюба
- Миодраг Божович
- Зенит СПб
- Игорь Шалимов
- Краснодар
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Зенит-2
К.Б.Ын
Интересно, а зарплату Дзюбе будет платить губернатор Тулы или болельщики Арсенала самоварами получку игрочишке выдадут? )))))
06:40
muzsolini
О, молодей. Мхитарян тоже в Арсенал переходит. Крутая пара будет, результативность будет бешенная.
06:29
Курдин
Дзюба - это черная метка, не быть теперь Арсеналу чемпионом.
05:38
angena48
вся Тула будет скидываться на зарплату игрочишки
04:13
Дядька
Вероятно это будет частью сделки по Беляеву. А хрюнделям кукиш.
01:25
teKilla
Мхитарян, Обамеянг и Дзюба))))))
00:39
Пёс
к мхитаряну в пару
00:26
Рюрик 09
Но как же так, СЭ??? Мы вам так верили! )))))) Ещё пару дней назад вы уверенно отправляли Дзюбу в Краснодар, а сейчас уже в Арсенал? А куда завтра отправите, собиратели сплетен?!
00:08
Комс
Завоеватель титулов))
23:56 22 января
Valdemarson
Повесить бутсы на гвоздь...
23:43 22 января
jeltaagazetenka
чтоб арсенал больше не позволял себе газпром обыгрывать
23:43 22 января
Котттт
Если Дзюба не перейдет в арсенал, то Арсенал перейдет в Дзюбу
23:10 22 января
Спартач и че?
зря надо было в Хабаровск сплавить чтобы он там вякал.
22:59 22 января
petruha9
За титулом пошёл...
22:58 22 января
Старый болельщик Динамо
И зачем он Божовичу? Только что ли отстёгивать от своих миллионов. А куда Джорджевича?
22:28 22 января
echo2011
"Арсенал",как Федот,оказался не тот...
22:27 22 января
sdf_1
Откуда у Тулы 3 с половиной миллиона евро на оплату "труда" Дзюбы?!
22:25 22 января
GeoMaS
Порадуй, Артём, наконец-то!
22:22 22 января
Jean4
Не иначе в Лондонский?
22:21 22 января
6_Lesni4ij
Венгеру приглянулся? )))))
22:13 22 января
Serenky25
К Мхитаряну?
22:13 22 января
Kot, kotoryi
В англицкий поди?
22:09 22 января