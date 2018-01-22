Дзюба может перейти в "Арсенал" до конца этой недели

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба в ближайшие дни может оказаться в тульском клубе на правах аренды. На данный момент именно этот вариант наиболее вероятен.

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в "Ростове" под руководством нынешнего тренера "Арсенала" Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. 27 января "Зенит-2" улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается "Арсенал". Возможно, на февральский сбор "оружейников" в ту же страну и отправится Дзюба.

Второй сценарий продолжения карьеры Артема – "Краснодар", но переход в этот клуб увязан с возможным трансфером лидера "быков" Федора Смолова. Судя по тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность прихода Дзюбы в команду Игоря Шалимова невелика. (Сергей ЕГОРОВ)