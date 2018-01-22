22:00 22 января | Футбол — РФПЛ

Дзюба может перейти в "Арсенал" до конца этой недели

Артем ДЗЮБА (слева) и Миодраг БОЖОВИЧ работали вместе в "Ростове". Фото Алексей ИВАНОВ
Артем ДЗЮБА (слева) и Миодраг БОЖОВИЧ работали вместе в "Ростове". Фото Алексей ИВАНОВ
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По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба в ближайшие дни может оказаться в тульском клубе на правах аренды. На данный момент именно этот вариант наиболее вероятен.

 
18 января. Санкт-Петербург. Артем ДЗЮБА на тренировке &quot;Зенита-2&quot;.Дзюба, Шатов, Анюков, Новосельцев: что с ними будет?

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в "Ростове" под руководством нынешнего тренера "Арсенала" Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. 27 января "Зенит-2" улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается "Арсенал". Возможно, на февральский сбор "оружейников" в ту же страну и отправится Дзюба.

Второй сценарий продолжения карьеры Артема – "Краснодар", но переход в этот клуб увязан с возможным трансфером лидера "быков" Федора Смолова. Судя по тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность прихода Дзюбы в команду Игоря Шалимова невелика. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (22)
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К.Б.Ын

Интересно, а зарплату Дзюбе будет платить губернатор Тулы или болельщики Арсенала самоварами получку игрочишке выдадут? )))))

06:40

muzsolini

О, молодей. Мхитарян тоже в Арсенал переходит. Крутая пара будет, результативность будет бешенная.

06:29

Курдин

Дзюба - это черная метка, не быть теперь Арсеналу чемпионом.

05:38

angena48

вся Тула будет скидываться на зарплату игрочишки

04:13

Дядька

Вероятно это будет частью сделки по Беляеву. А хрюнделям кукиш.

01:25

teKilla

Мхитарян, Обамеянг и Дзюба))))))

00:39

Пёс

к мхитаряну в пару

00:26

Рюрик 09

Но как же так, СЭ??? Мы вам так верили! )))))) Ещё пару дней назад вы уверенно отправляли Дзюбу в Краснодар, а сейчас уже в Арсенал? А куда завтра отправите, собиратели сплетен?!

00:08

Комс

Завоеватель титулов))

23:56 22 января

Valdemarson

Повесить бутсы на гвоздь...

23:43 22 января

jeltaagazetenka

чтоб арсенал больше не позволял себе газпром обыгрывать

23:43 22 января

Котттт

Если Дзюба не перейдет в арсенал, то Арсенал перейдет в Дзюбу

23:10 22 января

Спартач и че?

зря надо было в Хабаровск сплавить чтобы он там вякал.

22:59 22 января

petruha9

За титулом пошёл...

22:58 22 января

Старый болельщик Динамо

И зачем он Божовичу? Только что ли отстёгивать от своих миллионов. А куда Джорджевича?

22:28 22 января

echo2011

"Арсенал",как Федот,оказался не тот...

22:27 22 января

sdf_1

Откуда у Тулы 3 с половиной миллиона евро на оплату "труда" Дзюбы?!

22:25 22 января

GeoMaS

Порадуй, Артём, наконец-то!

22:22 22 января

Jean4

Не иначе в Лондонский?

22:21 22 января

6_Lesni4ij

Венгеру приглянулся? )))))

22:13 22 января

Serenky25

К Мхитаряну?

22:13 22 января

Kot, kotoryi

В англицкий поди?

22:09 22 января