Директор "Енисея" и Аленичев сегодня выступят с совместным заявлением

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев рассказал "СЭ", что в сегодня директор клуба Денис Рубцов и главный тренер команды Дмитрий Аленичев сделают совместное заявление по поводу инцидента, который произошел 17 ноября.

Тогда 46-летний Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил "СЭ", что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.

- Сегодня будет опубликовано совместное заявление директора и главного тренера клуба, - сообщил Суровцев. - Сейчас пресс-служба как раз с ними обоими этим занимается, так что совсем скоро узнаете общую позицию клуба. Я не берусь отвечать на эти вопросы.

Представитель Аленичева Александр Маньяков рассказал "СЭ", что тренер еще во вторник получил права и машину со штрафстоянки. "Енисей" сейчас готовится к возобновлению чемпионата России, 24 ноября команда Аленичева сыграет в гостях с "Динамо". (Игорь Новиков)

"Енисей" и Аленичев готовят совместное заявление

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