"Енисей" и Аленичев готовят совместное заявление

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев рассказал "СЭ", что в ближайшее время руководство и главный тренер команды Дмитрий Аленичев сделают совместное заявление по поводу инцидента, который произошел 17 ноября. Тогда Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил нашему изданию, что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал спектаклем.

Сегодня в судебном участке № 63 Ленинского района Красноярска нам сообщили, что дело Аленичева поступило на рассмотрение. Заседание должно пройти в течении месяца.

- Мы совсем скоро сделаем совместное заявление вместе с главным тренером, - сказал Суровцев. - Прошу немного подождать - думаю, это произойдет завтра. Комментировать ситуацию кому-то одному, на мой взгляд, неправильно. (Арман Мкртчян)

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