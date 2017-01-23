ЦСКА решил не подписывать контракт с Джафаром

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейцы отказались от услуг нападающего Джафара, который был на просмотре.
– На первом сборе был некто Джафар. Кто это и останется ли он?
– Наверное, начнем с того, что его в команде не будет. А дальше рассказывать нечего. Он из Буркина-Фасо.
Африканец провел с ЦСКА весь сбор и принял участие в контрольном матче с "Воленом" (3:0).
Spartak-Online1
Наверное, начнем с того, что его в команде не будет. А дальше рассказывать нечего. -----Все просто это был Жафар Ирисметов из Узбекистана)))
14:07
igorvasilevich
Правильно некто Джафар мукункович не нужен в России.
14:06
КВ3641
да траоре они и сами бы рады спихнуть, да некому. даже даром
12:37
Келофин
эээ...он даже Траоре хуже??
12:17