12:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА решил не подписывать контракт с Джафаром

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейцы отказались от услуг нападающего Джафара, который был на просмотре.

– На первом сборе был некто Джафар. Кто это и останется ли он?

– Наверное, начнем с того, что его в команде не будет. А дальше рассказывать нечего. Он из Буркина-Фасо.

Африканец провел с ЦСКА весь сбор и принял участие в контрольном матче с "Воленом" (3:0).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Spartak-Online1

Наверное, начнем с того, что его в команде не будет. А дальше рассказывать нечего. -----Все просто это был Жафар Ирисметов из Узбекистана)))

14:07

igorvasilevich

Правильно некто Джафар мукункович не нужен в России.

14:06

КВ3641

да траоре они и сами бы рады спихнуть, да некому. даже даром

12:37

Келофин

эээ...он даже Траоре хуже??

12:17

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