ЦСКА решил не подписывать контракт с Джафаром

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейцы отказались от услуг нападающего Джафара, который был на просмотре.

– На первом сборе был некто Джафар. Кто это и останется ли он?

– Наверное, начнем с того, что его в команде не будет. А дальше рассказывать нечего. Он из Буркина-Фасо.

Африканец провел с ЦСКА весь сбор и принял участие в контрольном матче с "Воленом" (3:0).