Артур Юсупов: "Меня практически заставили покинуть "Динамо" руководители"

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов, который в зимнее трансферное окно расторг контракт с "Ростовом"​ и присоединился к московскому клубу, признался, что никогда не хотел покидать сине-белых. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

– Скажу откровенно – принимая решение о переходе в "Динамо" я держал в голове, что реакция будет неоднозначная. И что негатив со стороны динамовских болельщиков по мою душу есть. Но судите сами – я никогда не хотел уходить из "Динамо". Это был вынужденный шаг, который меня практически заставили сделать тогдашние руководители. Похоже, что болельщики не в курсе нюансов этой истории. Опять же, я – не единичный случай. Вместе со мной команду покинуло еще порядка десяти человек и практически все – свободными агентами. А я оказался в ситуации очень странного к себе отношения со стороны людей, которые тогда вели дела в "Динамо". Да и не только я… Как результат – пришлось искать себе варианты продолжения карьеры. Благо их хватало, – приводит слова Юсупова пресс-служба "Динамо".

Что касается негатива болельщиков, то я к нему готов. Готов и хочу своей игрой, что называется, сменить гнев на милость. Если у нас будут победы, игра и очки в таблице – думаю, все придет в норму. Не будет ничего из вышеперечисленного – что же, морально я готов к свисту. Но, уверен, что все будет хорошо.

– Наткнулись сегодня на одно из твоих интервью времен "Зенита". Оно называлось: "Динамо" навсегда останется в моем сердце…

– Знаете, за эти годы, что я был не в "Динамо" посмотрел без преувеличения процентов 90 игр команды. Понимаете, этот клуб для меня – родной. Я очень сильно за него переживал и переживаю. Вне зависимости от того, где я. Так что да, могу только повторить: "Динамо" навсегда останется в моем сердце. В "Ростове" мне было абсолютно комфортно, я отказался от каких-то своих денег, чтобы уйти оттуда, но я не считаю это своим подвигом. Я просто счастлив вернуться сюда. Домой.

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