Андрей Будогосский: "Арбитр Вилков допустил грубые ошибки в матче "Амкар" - "Арсенал"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Михаил Вилков, работавший на матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (0:2) допустил грубые ошибки. Напомним, что в этой встрече были удалены два игрока пермского клуба, а также назначены два пенальти в их ворота.
– Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием "Амкара" арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча, – сказал Будогосский. – У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован. Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу "Амкар", его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром. (Сергей ЕГОРОВ)
Вопреки
Как же вы достали... Пока не начнут отменять результаты таких матчей, отработанных арбитром по заказу, толку не будет. А переигровку нужно проводить за счет главы судейского департамента и продажного арбитра. Все прекрасно знают, что Дзюба первый симулянт в РФПЛ и ждать от него повода, чтобы показывать смешной пенальти, может такой же урод, как и сам игрок... Почему ищут договорные матчи, а такие результаты на заказ, не преследуются ? Вопросы Будогосскому и МУТКО - до каких пор у нас в футболе будет править телефонное право и корпоративные интересы ? Прокуратуре давно уже нужно заниматься такими арбитрами и их руководителями, а не ожидать от них извинений, которые уже результат матча не отменяют и поднимают вверх по таблице, кому-то понравившийся клуб.. который еще в прошлом туре добыл сомнительную, по моральным соображениям, победу.. И тут новый скандал... Что это за стабильность такая и кто ведет "Арсенал" в зону еврокубков, после пожеланий Лаврова (МИД) ???. Свинство !!!
21:28
Millwall82
kozban400, у нас только 1 команда умеет менять главу департамента, за 1 матч и 1 ошибку арбитра.
21:25
kozban400
А что? У Будогосского диарея прошла? Ведь по этой причине он не был на рассмотрении протеста "Зенита"! Мне кажется, что Вилков как судья будет по профессиональнее господина-товарища Будогосского. Очевидно, чем раньше уберут Будогосского, тем лучше будет для нашего футбола. "У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать,....". И кто это говорит!!! Cовсем отвратительно у нас с судейством в футболе! Пора эту финансовую лавочку прикрывать, и может через следственный комитет для объективности юридической!
21:22
Venalainen
Ни тура без скандала с судьями))))) чемпионат судей, а не по футболу.... кубок уже откровенно никому не нужен скоро и сам чемп сгниёт(((
21:14
Семь ветров
За Спартак не наказали, вот и распоясался упырь безмозглый.
21:01
А-спид
С Будогосским не поделились. Арсенал решил что он Спартак и тоже может покупать судей.
21:01
Тринадцатый
Вилкой давно уже были заинтересоваться Органы . Но за ним стоит "национальное достояние" ... Скоро выпловит ...
21:01
lsergey733
Ну и ? Как наказывать будете? Только деньгами в пользу 1 000 000 000 000 000 не меньше ))))
20:50
titan2313
Если руководитель извиняется за подчинённого, значит не всё ещё потеряно!
20:45
Schnupphase
Дальше уже некуда.
20:37
sawrtre
Вилков просто сорвался, решил амкар за прошлый матч наказать,зинит обидели-вот теперь я вам покажу как не уважительно относиться по данным вциом к самому популярному,газпром вас побери.
20:37
merniloskut
Пропитерский киллерок!((
20:30
Millwall82
Одного никогда не мог понять, как можно судить с таким лишним весом? Там все 15 кг лишних. Он же просто не успевает за игрой и задыхается после 20 минуты уже.
20:22
futurama61
Ну да, не сказалось. Обложил Спартак карточками и пеналь в ворота лохомотов не поставил....
19:59
futurama61
Отдохнет до матча Спартака.
19:56
NRG
Локомотив со Спартаком тоже отсудил,так себе.Повезло ему,что на результат его судейство не сказалось.
19:47