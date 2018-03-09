Андрей Будогосский: "Арбитр Вилков допустил грубые ошибки в матче "Амкар" - "Арсенал"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Михаил Вилков, работавший на матче 22-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (0:2) допустил грубые ошибки. Напомним, что в этой встрече были удалены два игрока пермского клуба, а также назначены два пенальти в их ворота.

– Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием "Амкара" арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча, – сказал Будогосский. – У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован. Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу "Амкар", его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром. (Сергей ЕГОРОВ)

Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал"