Александр Тарханов: "Ананидзе делает все чуть быстрее, Еременко солиднее выполняет работу"

Бывший тренер "Спартака" и многих других российских клубов Александр Тарханов после победы красно-белых над "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что полузащитник Квинси Промес стал лучшим игроком встречи. По словам наставника, другой полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, хоть и забил хороший гол, но был менее заметен.

– Вы поняли, в какой футбол играет "Спартак" Карреры?

– Пока не готов охарактеризовать стиль. Нужно еще подождать. Но очень хорош Промес.

– Разве при Аленичеве он был плох?

– Голландец держит уровень. За счет индивидуальных действий создает моменты, забивает. Один в один легко обыгрывает соперников.

– Он сейчас лучший футболист РФПЛ?

– Ну… Есть же еще Смолов, и в "Зените" новичок Жулиану понравился.

– Ананидзе вновь заслужил восторженных эпитетов?

– Забил классный гол, не спорю. Но в остальном был не слишком заметен. Может быть, он еще не до конца оправился от травмы. Потерь у него многовато. Я бы все же назвал лучшим игроком матча не Джано, а Промеса.

– А по КПД Ананидзе можно сравнить с полузащитником ЦСКА Романом Еременко?

– Они немного разные, хотя оба – футболисты комбинационного плана, организаторы. При этом, мне кажется, Ананидзе делает все чуть быстрее – дриблинг, работа с мячом. Еременко солиднее, степеннее выполняет свою работу.

– По уровню мастерства эти полузащитники сопоставимы?

– Да. Хотя хочу заметить следующее. В советское время футболисты на этой позиции забивали гораздо больше, чем Еременко и Ананидзе (смеется).