Адвокат Кирилла Кокорина: "Новых апелляций мы не подавали. К условиям содержания в СИЗО вопросов нет"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина рассказал "СЭ" о ситуации с его подзащитным, который, как и брат, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев содержится в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Им предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой. Кокорины и Мамаев заключены под стражу до 8 декабря.

– С точки зрения защиты ничего не изменилось, новых апелляций не подавали, – сказал Барик. – Пока нахожусь в процессе ознакомления с судебным актом апелляционной инстанции (Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение Тверского районного суда, оставив Кирилла Кокорина под стражей – Прим. "СЭ"). Никаких вопросов по соблюдению Уголовно-процессуального кодекса и по условиям содержания доверителя у меня нет. (Игорь Новиков)

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