Владимир Маркин: "Футбольный хулиган – абсолютно неверное определение"

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание комитета РФС по работе с болельщиками под руководством Владимира Маркина, который вступил в должность в ноябре прошлого года. По окончании мероприятия итоги подвел глава органа, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Сейчас важно, чтобы группа по работе с болельщиками сконцентрировала весь опыт, в том числе и международный. Хулиганство же пришло из Англии. Но они избавились от этой проблемы, а у нас все в таком состоянии и осталось. У нас есть такой термин: футбольный хулиган. Абсолютно неверное определение! Хулиганство бывает или мелким, или злостным. Почему появилось выражение "футбольный хулиган"? Чтобы придать ему романтику. Раз футбольный, значит, ничего якобы не нарушает. Но это выражение принижает сам футбол. Спорт создан для того, чтобы все любовались красивой игрой.

В работе с болельщиками необходимо прививать культуру боления. Даже среди отъявленных фанатов.