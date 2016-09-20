Валерий Газзаев: "Объединенный чемпионат вошел бы в число сильнейших в Европе"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что до сих пор считает проект Объединенной лиги России и Украины удачной идеей. По его словам, ее реализации помешали лишь политические причины.

– На протяжении нескольких лет вы возглавляли оргкомитет по созданию Объединенного чемпионата, затем проект Объединенной футбольной лиги. В итоге создать единый турнир России и Украины так и не удалось. Вы считаете этот управленческий опыт негативным или позитивным для себя?

– Считаю, что если бы Объединенный чемпионат состоялся, то имел бы огромный успех. Это был бы конкурентоспособный на европейской арене, зрелищный, качественный, коммерчески успешный и финансово стабильный турнир. А не состоялся он исключительно по одной, не зависящей от оргкомитета причине – из-за того, что стало происходить в Киеве. А ведь в ноябре 2013 года у нас уже все было готово. Мы подготовились к началу Объединенного чемпионата со следующего года, создали инфраструктуру, учли все международные квоты, разработали схему обмена между лигами, провели переговоры на всех уровнях. Но… Вы помните, что стало твориться на Украине.

Уверен, идея создания Объединенного чемпионата была продуманной и абсолютно правильной. Меня не покидает мысль: начни мы его чуть раньше, и конфликта между нашими странами удалось бы избежать… Футбол мог бы выступить как объединяющее начало!

А Объединенный чемпионат вошел бы в число сильнейших на континенте, лига имела бы колоссальный коммерческий успех при невероятно интересной спортивной составляющей. Какая была бы конкуренция! Какие бы к нам приехали звезды! Кстати, не так давно все это подтвердил в интервью нынешний тренер "Зенита" Мирча Луческу, тогда возглавлявший "Шахтер". Он так и сказал: "Если бы Газзаев создал Объединенный чемпионат, турнир вошел бы в тройку лучших в Европе". Опыт, накопленный во время подготовки Объединенного чемпионата, обязан быть успешно использован в рамках реформ российского футбола. (Дмитрий СИМОНОВ)