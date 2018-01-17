Отец Гиггза: "Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя"

Дэнни Уилсон, отец главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал об отношении к своему сыну. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" на протяжении восьми лет был в отношениях с женой своего брата Родри. В результате этого Родри расстался со своей супругой.
- Я даже не могу заставить себя называть его имя, - цитирует The Sun Гиггза. - Я использую выражение "экс-футболист". Он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож, ведь он старший брат. Он обманывал его, ему не хватило мужества извиниться за это.
Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его. Он решил поставить свои желания на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Когда я вижу его на телевидении, я выключаю телевизор. Так делает вся моя семья.
Он не подходит для работы в сборной Уэльса. От него плохо пахнет. Тренер национальной команды – это человек, которого уважают в обществе. Он мой сын, у меня почти бегут слезы из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним.
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
zoolord
Даешь Евсеева в главные тренеры уэльса! Мы его за его слова все уважаем!!!
14:34
Дядька
Не люблю публичные обсуждения личных и семейных взаимоотношений в стиле "пусть говорят". Но Гиггз на мой взгляд был лучшим футболистом фергюсоновского МЮ.
12:30
Mississippi
Неожиданный расклад. Но если слова отца - правда, то это жёсткое предательство. Хотя мы не знаем до конца всей правды и могут быть какие-то "подводные камни". Но в словах отца, ярко выраженная ненависть и обида на сына.
12:22
spetrov
Musorschik, смотрю, большой специалист по семейным ценностям и отношениям с логикой малолетнего придурка.
11:54
ЗЮК~
VitalOK,а что написано на твоём рыле?
11:40
sars882
Musorschik т.е для тебя норм залезть на жену брата? тебе самому нужен мусорщик
11:20
Musorschik
А фиг его знает. Нет подробностей. Ни про "Родри", ни про "отношения". В семье между братьями отношения могут быть очень разными, особенно если одному из них отец постоянно напоминает, что он старший брат. Отец постулирует какие-то якобы ценности, но причина может быть и в жене брата, и в нем самом. В конце концов люди "чьими-то" не бывают. Но самое главное - какое кому до этого дело??? Это частная жизнь! "Отец" - м..aк хотя бы потому что позволяет об этом говорить публично, и еще хуже, если сам на этом пиарится.
10:55
VitalOK
У Гигса на фейсе написано что он дерьмо чувак. Только и научился в жизни мяч гонять....сборная уэльса с ним опять вернется у нашему уровню
10:18
Джин_SM(v3)
Вот так рушатся легенды... Семь искренне жаль.Есть чем гордиться, но...
10:13
Олег_Москва
Может, и излишне эмоционально, но что-то в этом есть. Может, дядька прав...
10:09
баламошка
Жесть.
10:01
bvp
Евсеев про это давно говорил.
10:00