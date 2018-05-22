Павел Ростовцев: "Нужно поддерживать решение Драчева о назначении Польховского и Хованцева"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил "СЭ", что нужно поддерживать новое правление СБР в любых вопросах. Он добавил, что следует положиться на решение нового президента организации Владимира Драчева о новых главных тренерах мужской и женской сборных России.

– Не видите проблемы в том, что главными тренерами мужской и женской команд по биатлону стали возрастные Валерий Польховский (64 года) и Анатолий Хованцев (68 лет). Биатлон стремительно развивается, возможно, они не будут использовать новые методики?

– Новое руководство СБР нужно поддерживать. Если принято решение Драчевым о назначении этих тренеров, то нужно его принять. А если сейчас начинать критиковать, как только он вступил на новый пост, то это будет неправильно. Сегодня российский биатлон в том состоянии, когда нужно объединяться и давать вотум доверия руководству. (Игорь НОВИКОВ)

Александр Тихонов: "Информация о назначении Польховского старшим тренером женской сборной не соответствует действительности" //

Старшие тренеры сборной России будут утверждены до конца недели //

Норицын может войти в тренерский штаб сборной России