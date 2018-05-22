Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что российский специалист Виталий Норицын может войти в тренерский штаб сборной России на следующий сезон. Старшие специалисты мужской и женской команд будут утверждены до конца текущей недели.

– Кандидатура Норицына также рассматривается, но в качестве рабочего тренера, – цитирует ТАСС Драчева.

Драчев возглавил СБР 21 мая, победив на выборах президента организации. Ранее сообщалось, что главным тренером национальной команды станет Анатолий Хованцев, который также будет работать с мужской сборной. Валерию Польховскому было доверено руководить женской командой.

В прошлом сезоне старшим тренером женской сборной был Сергей Коновалов, под руководством которого российские биатлонистки не завоевали ни одной медали на этапах Кубка мира. Также одна из ведущих спортсменок команды Татьяна Акимова заявила, что не доверяет методикам тренировок штаба.

Старшие тренеры сборной России будут утверждены до конца недели //

Александр Тихонов: "Информация о назначении Польховского старшим тренером женской сборной не соответствует действительности"