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Умер экс-президент «Марселя». Ранее у него диагностировали коронавирус

31 марта 2020, 23:30
Пап Диуф. Фото ФК «Марсель».
Пап Диуф. Фото ФК «Марсель».
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Экс-президент «Марселя» Пап Диуф умер в Сенегале, сообщает Goal.com. До этого у него диагностировали коронавирус. Ему было 68 лет.

После того, как функционеру поставили диагноз, бывший президент был госпитализирован в Даркаре, но врачи не смогли спасти его.

Пап Диуф был президентом «Марселя» с 2005 по 2009 год. Ранее он был спортивным журналистом и футбольным агентом. Его известными клиентами были Базиль Боли и Жозеф Антуан Белл.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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