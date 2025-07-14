В «ПСЖ» заявили, что гордятся историческим для команды сезоном

«ПСЖ» опубликовал пост после поражения от «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

Решающий матч прошел на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (США) и завершился со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба. «Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории.

«Мы не добились желаемого результата в финале клубного чемпионата мира, но мы невероятно гордимся этим историческим сезоном. Это только начало. От Лос-Анджелеса до Сиэтла, от Атланты до Нью-Йорка, последние недели в США были незабываемыми. Тысячам болельщиков, которые нас поддерживали, — спасибо. Мы — Париж», — говорится в заявлении «ПСЖ» в соцсетях.

В сезоне-2024/25 парижане завоевали четыре трофея — команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. За «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.