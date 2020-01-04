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Джованни ван Бронкхорст возглавил китайский клуб

4 января 2020, 19:05
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Голландский тренер Джованни ван Бронкхорст возглавил китайский клуб «Гуанчжоу Фули». Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее ван Бронкхорст присоединился к холдингу, который владеет «Манчестер Сити». Он получил опыт работы в клубах, которые связаны с «горожанами»: в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США («Нью-Йорк Сити»). До этого он тренировал «Фейеноорд» и выиграл с командой чемпионат в 2017 году.

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