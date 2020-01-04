Голландский тренер Джованни ван Бронкхорст возглавил китайский клуб «Гуанчжоу Фули». Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

OFFICIAL: CSL club Guangzhou R&F announced the appointment of Giovanni van Bronckhorst as their new head coach. pic.twitter.com/aChW1uNtEd — TransferMarkt China (@asaikana) January 4, 2020

Ранее ван Бронкхорст присоединился к холдингу, который владеет «Манчестер Сити». Он получил опыт работы в клубах, которые связаны с «горожанами»: в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США («Нью-Йорк Сити»). До этого он тренировал «Фейеноорд» и выиграл с командой чемпионат в 2017 году.