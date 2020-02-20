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Сульшер — о перспективах «МЮ» в Лиге Европы: «Мечтаем выиграть этот турнир»

20 февраля 2020, 19:09
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» отметил, что его команда мечтает победить на турнире.

— Эти ребята великолепны, — приводит слова Сульшера клубная пресс-служба. — Они молоды, они свежи, они быстро выздоравливают, и они готовы к этому. Мы мечтаем выиграть этот турнир.

Матч «Брюгге» — «МЮ» состоится сегодня 20 февраля в 20.55 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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