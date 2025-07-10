10 июля в Словении состоится матч первого раунда квалификации Лиги Европы между донецким «Шахтером» и финским «Ильвесом». Команды встретятся на стадионе «Стожице» в Любляне. Главный судья — Мохаммад Аслам из Норвегии. Игра начнется в 21.00 по московскому времени, в России ее не покажут.

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

10 июля, 21:00. Stozice Stadium (Любляна)

Аналитики не верят в «Ильвес». Победа финского клуба доступна за 21.00, что составляет примерно 5% вероятности. Выигрыш «горняков» оценили в 1.18 (80%), ничью — в 6.40 (15%).

На успех «Шахтера» с форой (-2) дали котировку 1.80. Опция Ф(+2) на «рысей» имеется в линии за 2.00.

Тотал больше трех мячей предложили за 1.60, ТМ 3 — за 2.30. Обмен голами идет за 2.10, обратный рынок — за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Ильвес»

В минувшем розыгрыше чемпионата Украины «горняки» финишировали на третьей строчке и впервые в XXI веке не попали в Лигу чемпионов. За 25 лет оранжево-черные неизменно стартовали в главном клубном евротурнире если не на групповом этапе, то как минимум в отборочной стадии. Благодаря победе в Кубке Украины «Шахтер» оказался не в Лиге конференций, а в Лиге Европы. И команде Арды Турана повезло с соперником: ранее «Ильвес» дважды участвовал в квалификации ЛЕ и оба раза вылетал уже в первом раунде.

У «горняков» достаточно класса, чтобы без проблем пройти дальше по итогам двухматчевого противостояния. Но разгрома в первой встрече ждать не стоит: оранжево-черные только вышли из отпуска и еще далеки от оптимальной формы. Тогда как «рыси» находятся в отличном тонусе, ведь чемпионат Финляндии в самом разгаре. С результатами за последние полтора месяца у «Ильвеса» порядок: лишь одно поражение в восьми турах.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.80.