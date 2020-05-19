Ван Дейк, Хендерсон и Гомес прибыли на базу «Ливерпуля»

Футболисты «Ливерпуля» прибыли на клубную базу в Мелвуде, сообщает BBC.

По информации источника, базу посетили Джордан Хендерсон, Виргил ван Дейк и Джо Гомес. Журналист The Athletic Джеймс Пирс сообщает, что игроки ждут результатов тестов на коронавирус, чтобы приступить к тренировкам. Предполагается, что клубные занятия в небольших группах начнутся завтра.

Having been tested at the Kirkby Academy in recent days, the #LFC squad will resume training in small groups at Melwood tomorrow. https://t.co/qkPW9Lvkcv — James Pearce (@JamesPearceLFC) May 19, 2020

Ранее сообщалось, что тренировки на своей клубной базе возобновил «Ньюкасл». В СМИ появлялась информация о том, что чемпионат Англии-2019/20 планируется возобновить 13 июня.