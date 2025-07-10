Источник: Конате не намерен продлевать контракт с «Ливерпулем» и планирует перейти в «Реал»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не намерен продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2026 года, сообщает AS.

По информации источника, Конате хочет через год присоединиться к «Реалу», о чем известно всем заинтересованным сторонам. Подчеркивается, что мадридский клуб может предпринять попытку приобрести француза этим летом, но для этого нужно, чтобы команду покинул защитник Давид Алаба.

Конате выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего футболиста 42 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.