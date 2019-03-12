Мхитарян - лучший игрок "Арсенала" в феврале

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком "канониров" в феврале. 30-летний армянский хавбек получил 40 процентов голосов болельщиков. Мхитарян принял участие в 5 февральских матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Congratulations, @HenrikhMkh 🏆– Arsenal FC (@Arsenal) 12 марта 2019 г.
Player of the Month for February with 40% of the vote 👏
🅰️ Three assists
⚽️ Two goals#MickiMagic 🎩
В текущем сезоне Мхитарян провел 33 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Все о чемпионате Англии - здесь
Загрузка...