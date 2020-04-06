В «Ливерпуле» отказались от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест и извинились

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур выступил с заявлением по поводу решения клуба о временном отпуске для персонала клуба.

В субботу, 4 апреля, «Ливерпуль» принял решение, что отправит в отпуск часть сотрудников клуба и выплатит им 80% от общей заработной платы при помощи правительства Англии (государственная программа выплаты денежных средств). Фанаты и бывшие игроки «Ливерпуля» раскритиковали это решение.

«Мы считаем, что на прошлой неделе пришли к неверному выводу и искренне сожалеем об этом», — приводит слова Мура пресс-служба «Ливерпуля».

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T — Liverpool FC (at ?) (@LFC) April 6, 2020

3 апреля АПЛ выступила с заявлением, что чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 29 игр с 82 очками.