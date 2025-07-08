Экс-защитник «Реала» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»

Бывший защитник «Реала» и сборной Аргентины Габриэль Хайнце вошел в тренерский штаб Микеля Артеты в лондонском «Арсенале», сообщается на сайте клуба.

«Мы рады, что Габриэль присоединился к тренерскому штабу нашей мужской команды, и приветствуем его и его семью в «Арсенале», — говорится в сообщении.

Ранее 47-летний специалист возглавлял аргентинские «Годой Крус», «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Атланту» в МЛС.

С 2001 по 2002 год Артета и Хайнце вместе играли за «ПСЖ». Также аргентинец по ходу карьеры игрока выступал за лиссабонский «Спортинг», «Вальядолид», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Марсель» и «Рому».