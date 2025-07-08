Экс-защитник «Реала» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»
Бывший защитник «Реала» и сборной Аргентины Габриэль Хайнце вошел в тренерский штаб Микеля Артеты в лондонском «Арсенале», сообщается на сайте клуба.
«Мы рады, что Габриэль присоединился к тренерскому штабу нашей мужской команды, и приветствуем его и его семью в «Арсенале», — говорится в сообщении.
Ранее 47-летний специалист возглавлял аргентинские «Годой Крус», «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Атланту» в МЛС.
С 2001 по 2002 год Артета и Хайнце вместе играли за «ПСЖ». Также аргентинец по ходу карьеры игрока выступал за лиссабонский «Спортинг», «Вальядолид», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Марсель» и «Рому».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Эвертон
|9
|3
|4
|2
|9-9
|13
|
8
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
10
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
11
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
13
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
14
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
18
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.11
|23:00
|Эвертон – Ковентри
|- : -
|7.11
|15:30
|Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|7.11
|18:00
|Арсенал – Халл Сити
|- : -
|7.11
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|7.11
|20:30
|Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|8.11
|17:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|8.11
|17:00
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|8.11
|17:00
|Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.11
|17:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|8.11
|19:30
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1
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