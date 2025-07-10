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10 июля 2025, 03:48

Хендерсон вернется в «Сандерленд»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон вернется в Англию. По информации O Jogo, 35-летний англичанин, ставший 1 июля свободным агентом, продолжит карьеру в «Сандерленде», воспитанником которого является.

Хендерсон выступал за «Аякс» с января 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 45 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Аякс
ФК Сандерленд
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