Адвокат совладельца «Торпедо»: «Чего не сделаешь в нашей стране ради «Оренбурга»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном роспуске клуба.

Ранее РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

— Это решение принимает владелец. Он находится в следственном изоляторе. Туда мы попадем, скорее всего, завтра. Думаю, он новость уже прочтет и будет знать. За время, которое понадобится, он примет какое-то решение. Его я донесу до руководства нынешнего «Торпедо». Если надо, до общественности. Со своей стороны я немножко удивлен. Конечно же, чего не сделаешь в нашей стране ради «Оренбурга». Второй момент: что будет, если вина Соболева не будет доказана? Что должно произойти дальше? Как на это будет реагировать КДК?» — сказал Добровинский «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги — руководители «Торпедо» пытались повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.