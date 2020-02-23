Фернандеш первым в истории «МЮ» забил дебютный гол за клуб с пенальти
23 февраля 2020, 20:47
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Этот гол стал для него первым за красных дьяволов. Также Фернандеш стал первым маникуанцем, который забил свой дебютный гол с пенальти.
25-летний португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020 года и провел за них три матча в английской премьер-лиге. На его счету — 1 гол и 2 результативные передачи.
1 — Bruno Fernandes is the first Man Utd player whose maiden Premier League goal for the club was a penalty. Trust. pic.twitter.com/CieuAO3SKT— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2020
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