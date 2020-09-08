Британское ТВ покажет все сентябрьские матчи АПЛ в прямом эфире

Все матчи английской премьер-лиги в сентябре будут показаны на британском ТВ в прямом эфире. Об этом сообщил в своем Twitter журналист ESPN Дейл Джонсон.

Breaking: Premier League clubs agree all 28 matches in September will be shown live. — Ben Rumsby (@ben_rumsby) September 8, 2020

Сообщается, что к такому соглашению пришли все клубы АПЛ. Решение было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса болельщикам по-прежнему закрыт доступ на трибуны. Традиционно в Англии в прямом эфире не показывают все матчи очередного тура премьер-лиги, а только часть игр.

В связи с этим шесть матчей дополнительно покажет Sky Sports, три — BT Sports. Одна игра досталась ВВС и еще одна — стриминговому сервису Amazon Prime.