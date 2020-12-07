Болельщики вернулись на стадионы в Англии. Послушайте, как поют фанаты «Ливерпуля»

В эти выходные в чемпионате Англии впервые с марта прошли матчи со зрителями.

There are some important messages for fans returning to Anfield for the first time since March pic.twitter.com/yLXGC6yXnC — Carl Markham (@carlmarkham) December 6, 2020

Допуск болельщиков на стадионы зависит от оценки эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны. На данном этапе лучший вариант для клубов АПЛ — не более 2 тысяч зрителей, в их числе — половина участников турнира, из Ливерпуля и Лондона. Для всех остальных трибуны по-прежнему остаются пустыми, в их числе — клубы из Манчестера.

«Bring on the champions» — and these lucky few will be the first to see them play in the flesh pic.twitter.com/jmzTUPNwDR — Carl Markham (@carlmarkham) December 6, 2020

В воскресенье болельщики пришли на «Энфилд» на домашний матч «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном». Фанаты «красных» впервые с весны исполнили на арене легендарную You Will Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»).

Never has You'll Never Walk Alone been sung so loudly by so few pic.twitter.com/y7cN2pDSUq — Carl Markham (@carlmarkham) December 6, 2020

«Игра, атмосфера — все было здорово, у меня были мурашки по коже. Мы ждали, когда болельщики вернутся на стадион. Я не думаю, что раньше мы это так ценили. Это было очень трогательно», — сказал главный тренер чемпионов Англии Юрген Клопп, команда которого победила со счетом 4:0.