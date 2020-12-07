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Болельщики вернулись на стадионы в Англии. Послушайте, как поют фанаты «Ливерпуля»

7 декабря 2020, 02:00
«Ливерпуль» и болельщики: снова вместе, пусть и с ограничением допуска. Фото Reuters
«Ливерпуль» и болельщики: снова вместе, пусть и с ограничением допуска. Фото Reuters
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В эти выходные в чемпионате Англии впервые с марта прошли матчи со зрителями.

Допуск болельщиков на стадионы зависит от оценки эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны. На данном этапе лучший вариант для клубов АПЛ — не более 2 тысяч зрителей, в их числе — половина участников турнира, из Ливерпуля и Лондона. Для всех остальных трибуны по-прежнему остаются пустыми, в их числе — клубы из Манчестера.

В воскресенье болельщики пришли на «Энфилд» на домашний матч «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном». Фанаты «красных» впервые с весны исполнили на арене легендарную You Will Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»).

«Игра, атмосфера — все было здорово, у меня были мурашки по коже. Мы ждали, когда болельщики вернутся на стадион. Я не думаю, что раньше мы это так ценили. Это было очень трогательно», — сказал главный тренер чемпионов Англии Юрген Клопп, команда которого победила со счетом 4:0.

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