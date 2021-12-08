Что нельзя добавлять в кофе? Рассказала врач

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что можно добавлять в кофе, а что — нельзя.

«Сахар, сироп, сгущенку, мороженое и мед нельзя добавлять в кофе, поскольку они могут привести к набору лишнего веса. Даже мед никакой не заменитель сахара. Это фруктоза в чистом виде — вещество, которое не утоляет, а разжигает аппетит. Не стоит добавлять в кофе виски, коньяк и молоко. Все это провоцирует вздутие живота», — приводит ее слова радио «Комсомольская правда».

При этом специалист отметила, что в кофе можно добавлять лимон, сахарозаменители, кокосовое, овсяное или соевое молоко.