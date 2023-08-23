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Сегодня, 19:00

Как выбрать авокадо: 3 признака, на которые нужно обращать внимание

Мария Сальникова
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Много половинок авокадо на светло фоне
Фото Istockphoto.com/anilakkus

Авокадо — полезный продукт, главное достоинство которого заключается в способности снижать холестерин.

Чтобы не ошибиться с выбором этого экзотического плода, нужно знать несколько тонкостей. О них рассказала превентивный нутрициолог Надежда Дмитриева.

Как выбрать спелое авокадо

С точки зрения ботаники авокадо относится к ягодам. Растет оно на деревьях, поэтому технически считается фруктом. Найти его можно как в отделе фруктов, так и в отделе овощей. Тем, кто собирается отведать авокадо впервые, нужно знать, что плод имеет нейтральный вкус, напоминающий сдобренный маслом огурец.

Девушка выбирает спелое авокадо в магазине
Фото Istockphoto.com/miniseries

Выбор нужно начинать с осмотра плода: на нем не должно быть повреждений, царапин, следов гнили или плесени. Дальше нужно приступать к изучению других признаков.

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У разных сортов авокадо отличается цвет кожуры. Он может быть ярко-зеленым, темно-зеленым с фиолетовым отливом, темно-коричневым. В магазинах не всегда указывают сорт, поэтому, чтобы определить зрелость плодов, нужно ориентироваться в первую очередь не на цвет, а на другие признаки.

Упругость

Понравившийся плод нужно немного сжать и оценить результат.

Спелый плод будет упругим. Слишком твердое авокадо — незрелое, а слишком мягкое — переспелое.
Надежда Дмитриева
Нутрициолог

Неспелое авокадо можно взять про запас и дождаться полного созревания уже дома (об этом расскажем чуть ниже). Переспевший продукт брать нежелательно: скорее всего, он уже непригоден в пищу.

Цвет плодоножки

Плодоножка — практически универсальный индикатор зрелости ягод, в том числе арбузов, дынь и кабачков. Поскольку авокадо технически тоже относится к ягодам, осмотр плодоножки позволит оценить спелость плода.

У недозревших плодов плодоножка зеленоватая, у перезрелых — темная.
Надежда Дмитриева
Нутрициолог

У полностью спелого авокадо плодоножка и часть плода, к которой она крепится, должны быть светло-желтыми.

Девушка держит спелый авокадо
Фото Istockphoto.com/Thai Liang Lim

Цвет кожуры

Ориентироваться на этот признак можно, если известен сорт авокадо. У спелого плода сорта хаас (или хасс) кожица темно-коричневого или бурого цвета. Поэтому зеленый плод хааса совершенно точно незрелый. А спелый фуэрте, наоборот, должен быть ярко-зеленым, поэтому побуревшие плоды этого сорта с большой вероятностью испорчены.

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Типы авокадо: какой выбрать для конкретных блюд

Жевать сырое авокадо не принято, его обычно употребляют в виде салатов, холодных закусок, супов и даже десертов. Ставший мемом салат из авокадо и креветок — не единственное блюдо, которое можно приготовить.

Авокадо. 4 полезных рецепта для любителей авокадо

Чтобы результат готовки радовал, следует знать, что сорта авокадо немного отличаются по вкусу и по плотности мякоти. Всего насчитывается более 400 сортов авокадо, но в российских магазинах, как правило, можно встретить только некоторые из них.

Фуэрте

У плодов этой разновидности плотная мякоть. Фуэрте отлично подойдет для того, чтобы приготовить салат, канапе с овощами, вегетарианские роллы и так далее.

Множество плодов авокадо
Фото Istockphoto.com/Amax Photo

Хасс

Плоды этого сорта, крупные, но с маленькой косточкой, отличаются более нежной по текстуре мякотью. С хассом хорошо получаются десерты, смузи, соусы, паштеты, тарталетки, тосты.

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Эттингер

Авокадо этого вида может иметь сырный, ореховый или грибной привкус. Он подходит для приготовления салата, омлета, холодных закусок в лаваше.

Хранить такое авокадо можно долго — вкус фрукта становится только лучше.
Надежда Дмитриева
Нутрициолог

Рид

Авокадо с орехово-фруктовым вкусом. С ним хорошо получаются бутерброды, канапе и соусы. Плоды этого сорта довольно большие по размеру, поэтому авокадо рид годится для того, чтобы запекать в нем закуски, как в кабачке, или подавать салаты, как в огурце.

Как ускорить созревание авокадо

Незрелое авокадо не только твердое, но и не слишком приятное на вкус. Поэтому разумнее дать ему достичь оптимальной спелости. Для этого достаточно оставить недозрелый плод в закрытом бумажном пакете в не слишком холодном и не слишком теплом месте. Для поспевания может понадобиться от одного до пяти дней. Чтобы плод не превратился в кашу и не сгнил, желательно не полагаться на цвет кожуры, а использовать перечисленные выше методы проверки зрелости. Делать это лучше ежедневно.

Плоды авокадо дозревают в бумажном пакете
Фото Istockphoto.com/KucherAV

Ставить пакет с авокадо на солнце или у батареи не нужно. Для ускорения созревания можно положить рядом с авокадо банан или яблоко.

Как и сколько можно хранить авокадо

Целые не совсем спелые плоды желательно держать в холодильнике, чтобы они не успели перезреть. В таком виде они могут лежать неделю-две.

Разрезанный авокадо тоже нужно хранить в холодильнике.

Разрезанный плод спокойно пролежит в холодильнике еще 2-3 дня.
Надежда Дмитриева
Нутрициолог

Чтобы мякоть не темнела, можно воспользоваться одним из способов:

  • оставить в авокадо косточку;

  • сбрызнуть мякоть лимонным соком или уксусом, а потом убрать под пищевую пленку.

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