Что будет если есть дыню каждый день? Рассказывает эксперт

С конца июля в России начинается сезон дынь. Этот вкусный и сочный плод можно использовать во многих блюдах. А некоторые свойства и питательная ценность дыни особенно важны для людей, страдающих гипертонией и атеросклерозом. Разбираемся с нутрициологом и консультантом по питанию Эльвирой Ташковой, как влияет дыня на наше здоровье, если есть е е каждый день.

Польза дыни

Дыня богата важными для человеческого организма витаминами, минералами и питательными веществами. Особенно много в этом плоде витамина С — он помогает нашему телу предотвращать болезни и укрепляет иммунную систему. Также витамин С, содержащийся в дынях, поддерживает выработку коллагена, основного структурного белка, необходимого для восстановления кожи. В 100 граммах дыни содержится около 36 мг аскорбиновой кислоты, это около трети суточной нормы. Некоторые сорта содержат большое количество витамина А — питательного микроэлемента, необходимого для здорового зрения и обновления клеток кожи.

Пищевая ценность дыни на 100 грамм продукта:

Белки 0,6 грамма Жиры 0,3 грамма Углеводы 7,4 грамма Калорийность 33-35 калорий на 100 граммов

Кроме того, плоды дыни содержат антиоксиданты — соединения, которые борются с повреждением клеток. Антиоксиданты в дынях включают галловую, эллаговую и кофейную кислоту.

Также дыня от природы содержит мало жиров и холестерина, что делает ее быстрым и здоровым источником энергии для тела. Плоды также богаты:

· кальцием;

· железом;

· фолиевой кислотой;

· витамином B6;

· калием;

· магнием.

Фолиевая кислота также известна как витамин B9. Она снижает риск развития некоторых видов рака и поддерживает работу человеческой памяти.

Дыня имеет высокое содержание воды — почти 90 процентов. Употребление ее в течение дня поможет избежать обезвоживания. Это важно для здоровья сердца. Когда в организме недостаточно жидкости, сердцу приходится усердно работать, чтобы перекачивать кровь. Также необходимый баланс воды в организме поддерживает:

· пищеварение;

· почки;

· здоровое кровяное давление.

Медовая дыня содержит такие каротиноиды, как лютеин и зеаксантин — важные вещества для поддержания здоровья глаз.? Эти антиоксиданты защищают зрение и уменьшают вредное воздействие окружающей среды. Последствия старения и воздействия солнечного света могут привести к проблемам с глазами, включая катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна, а употребление дыни в пищу будет хорошей профилактикой этих заболеваний.

Полезные и вредные свойства дыни.

Дыня при похудении

Дыня — это отличный продукт для диетического питания. Плоды содержат мало калорий, и похудение с ними точно будет проходить вкуснее. Сладкая дыня поможет заменить другие, неполезные и калорийные сладости в рационе.

Если вы едите дыню после тренировки, не стоит потреблять большую порцию. Будет достаточно съесть одну или две дольки через 10-15 минут после завершающего упражнения. Есть дыню после пробежки вместе питья воды не стоит — это может плохо отразиться на самочувствии. А после вечерних тренировок сахар из плода может превратиться в жир.

Дыня обладает мочегонными свойствами. Но гастроэнтерологи не рекомендуют использовать дыню как основной компонент вашей пищи дольше двух-трех дней. А также не стоит употреблять ее в больших количествах в течение дня.

Сколько дыни можно есть в день?

В употребление любой пищи важно соблюдать среднесуточные нормы. Врачи-диетологи рекомендуют употреблять взрослым людям не более 300-500 граммов дыни в день. Для детей, соответственно, эта норма в полтора или два раза меньше. Употреблять всю порцию за раз не нужно. Желательно есть плоды за 3-4 приема в течение всего для. И стоит выдерживать интервал в 1 час перед приемом пищи и 2 часа после него.

Есть дыню надо за 2-3 часа перед сном. Во-первых, в ночное время наше пищеварение работает медленнее, чем днем. Во-вторых, употребление сладкого поздно вечером может негативно сказываться на качестве сна. И из-за большого количества клетчатки в дыне повышается нагрузка на желудочно-кишечный тракт, что может привести к вздутию живота.

Дыня. Фото Global Look Press

Вред дыни

При правильной диете и нормированных порциях дыня не несет особого вреда для человеческого здоровья. Однако не для всех дыня будет одинаково полезна. Употреблять ее в пищу противопоказано, например:

· больным сахарным диабетом, хотя в этом вопросе существуют некоторые разногласия. Перед употреблением таким людям все равно стоит проконсультироваться с врачом;

· людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и с воспалениями и инфицированием этих органов;

· кормящим женщинам.

Как выбрать дыню?

В современном мире дыне доступны в магазинах круглый год. Но лучше приобретать их с мая по сентябрь. Выбирайте тяжелые для своего размера дыни с гладкой, неповрежденной кожей. Избегайте слишком мягких или влажных дынь. Спелая и качественная дыня издает сладкий, почти медовый аромат.

Хранить плоды следует при комнатной температуре, не ниже 7-8 градусов по Цельсию. При правильных условиях хранения может храниться от одной до трех недель.

Перед употреблением промойте дыню под проточной водой. После того как дыня будет разрезана, храните ее в холодильнике в герметичном контейнере не более чем четыре дня.

Как выбрать дыню. Фото Славянские ведомости

Аллергия на дыню

Настоящая аллергия на дыню — это редкость. Однако при употреблении дыни могут возникать так называемые перекрестные реакции. Это когда организм принимает белки дыни за пыльцу определенных деревьев или трав, которые действительно вызывают у вас аллергию.

По сравнению с истинной аллергией симптомы перекрестной обычно легкие и непродолжительные. Они могут включать:

· зуд или жжение во рту;

· опухшие или онемевшие губы;

· першение в горле;

· заложенный нос или насморк.

Симптомы развиваются сразу после употребления в пищу дыни или в течение часа. Антигистаминные препараты, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить симптомы. Обязательно позвоните врачу или обратитесь за неотложной помощью, если симптомы не исчезнут или ухудшатся.

Не обязательно, что при аллергии на один продукт нужно обходить стороной другие продукты. Обратитесь к аллергологу, он даст вам правильные рекомендации после диагностики вашей чувствительности на разные вещества.

Заменить дыню в своей диете можно другими фруктами и овощами. Нужно помнить: разнообразие пищи — это важный фактор здорового питания.