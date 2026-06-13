Диетолог рассказала, почему нельзя есть сразу после тренировки

Врач-диетолог Анна Цуканова в беседе с «СЭ» объяснила, почему может быть опасно есть сразу после тренировки.

По ее словам, после физической активности организму нужен отдых. В том числе стоит отложить прием пищи минимум на час, лучше — на полтора-два часа.

В противном случае можно получить проблемы с пищеварением. Этому есть физиологическая причина: кортизол снижает выработку соляной кислоты желудком. Поэтому любая еда, особенно белковая, будет «вставать комом».

«Тяжелая, жирная или сладкая пища, съеденная сразу после тренировки, когда организм еще не готов ее переваривать, приведет к дискомфорту в животе, боли, спазмам и даже тошноте или рвоте», — подытожила Цуканова.