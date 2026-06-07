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Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
Питание и еда

7 июня, 18:30

1 мин.

Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище

Кристина Гергис
Автор
Фото различных блюд
Фото Edwin Tan, iStock

Ученые выяснили, что изображения калорийной пищи способны частично удовлетворять желание ее съесть: мозг ощущает некое насыщение уже от визуального контакта с едой. Эффект, известный как «кросс-модальное насыщение», описан в журнале Computers in Human Behavior.

В ходе эксперимента участникам предлагали подавлять мысли о сладких десертах, а затем показывали контент с жирной и сладкой пищей. После этого люди съедали меньше шоколада, сообщали о снижении голода и тяги к сладкому.

Особенно ярко эффект проявлялся у тех, кто часто ограничивал себя в еде или подавлял мысли о ней. Для них просмотр «запрещенной» еды работал как клапан сброса давления. При этом на полезную пищу такой механизм практически не распространялся.

Так, фотографии десертов или бургеров могут помочь «обмануть» мозг и временно снизить аппетит без лишних калорий.

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