Махов поборется на «Гран-при Москва»

Призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе в супертяжелом весе Билял Махов выступит на «Гран-при Москва — кубок АЛРОСА», который пройдет 29-30 ноября в Москве.

Для Махова это будет всего второй старт после двухлетнего перерыва, ушедшего на лечение очередной травмы. В августе он вернулся на ковер на турнире в Польше, где выиграл три поединка, но снялся с финала.

Отметим, что в 2015 году Махов стал первым борцом за почти полвека, кто выиграл в одном сезоне медали чемпионата мира и по вольной и по греко-римской борьбе.

Личные турниры на «Гран-при Москва» пройдут 29 ноября. Днем позже состоится матчевая встреча между сборными России и мира по вольной и греко-римской борьбе.