Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг, информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.

Махов нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Ранее сообщалось, что допинг-проба Махова, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на гормон роста.

34-летний Махов является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне. Также он многократный чемпион мира.

Примечательно, что на Олимпиаде в Лондоне Махов, выступавший в категории до 120 кг, занял третье место. Однако в январе 2019 года Давит Модзманашвили был дисквалифицирован за применение допинга и лишен серебряной награды Игр. Махов был объявлен серебряным призером.

В июле 2019 года решением МОК Артур Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, после перепроверки допинг-проб был лишен золотой медали Олимпийских игр в Лондоне. Тогда золото присудили Махову, а также Комейлу Гасеми из Ирана.