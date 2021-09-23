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Допинг

В РУСАДА сообщили, что Махов не смог объяснить, как допинг попал в его организм

13:00
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов не смог документально объяснить дисциплинарному антидопиновому комитету (ДАК), как запрещенная субстанция попала в его организм, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сегодня, 23 сентября стало известно, что 34-летний Махов дисквалифицирован на 4 года, его допинг-проба дала положительный результат на гормон роста.

«Спортсмен первоначально сообщил, что запрещенная субстанция попала в его организм путем приема медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей. Но никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения, и даже названий препаратов спортсмен не представил. Поэтому ДАК сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

Махов является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12485923

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Иван Торопцев все материалы автора

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