В РУСАДА сообщили, что Махов не смог объяснить, как допинг попал в его организм

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов не смог документально объяснить дисциплинарному антидопиновому комитету (ДАК), как запрещенная субстанция попала в его организм, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сегодня, 23 сентября стало известно, что 34-летний Махов дисквалифицирован на 4 года, его допинг-проба дала положительный результат на гормон роста.

«Спортсмен первоначально сообщил, что запрещенная субстанция попала в его организм путем приема медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей. Но никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения, и даже названий препаратов спортсмен не представил. Поэтому ДАК сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

Махов является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.