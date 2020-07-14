Борьба
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Борьба   //    Вольная борьба

Билял Махов: «Золото Олимпиады — слаженная работа администрации президента, руководства федерации и олимпийского комитета»

14 июля 2020, 20:59
Билял Махов (слева). Фото AFP
Билял Махов (слева). Фото AFP
Теги:

Российский борец Билял Махов поблагодарил чиновников за слаженную работу в борьбе за его медаль Олимпиады-2012. Махов уступил в полуфинале Игр в Лондоне Давиду Модзманашвили. Позднее грузинский боец был уличен в нарушении антидопинговых правил, как и победивший его в финале узбекистанец Артур Таймазов, а Махову было присуждено золото.

— Не хотелось бы показаться высокомерным, разумеется, приятные эмоции на душе присутствуют, но это совсем не то, — цитирует RT Махова. — Сейчас мне скорее приятно за страну, получившую еще одно золото в медальный зачет. Приятно осознавать, что это была слаженная командная работа и администрации президента, и руководства федерации, и руководства олимпийского комитета. Мы предоставили все необходимые доводы, чтобы медаль все-таки досталась России. Здорово, что сумели ее отстоять, отвоевать. Особенно в свете последних событий, когда все против нас.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/764380-mahov-poblagodaril-rossiiskih-chinovnikov

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир