Российский борец Билял Махов поблагодарил чиновников за слаженную работу в борьбе за его медаль Олимпиады-2012. Махов уступил в полуфинале Игр в Лондоне Давиду Модзманашвили. Позднее грузинский боец был уличен в нарушении антидопинговых правил, как и победивший его в финале узбекистанец Артур Таймазов, а Махову было присуждено золото.

— Не хотелось бы показаться высокомерным, разумеется, приятные эмоции на душе присутствуют, но это совсем не то, — цитирует RT Махова. — Сейчас мне скорее приятно за страну, получившую еще одно золото в медальный зачет. Приятно осознавать, что это была слаженная командная работа и администрации президента, и руководства федерации, и руководства олимпийского комитета. Мы предоставили все необходимые доводы, чтобы медаль все-таки досталась России. Здорово, что сумели ее отстоять, отвоевать. Особенно в свете последних событий, когда все против нас.